زخات رعدية ابتداء من اليوم بعدد من أقاليم المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عملات وأقاليم المملكة، من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم أزيلال، وبني ملال، وبولمان، والحاجب، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وصفرو.

وأضافت أن زخات رعدية معتدلة محليا ستهم، خلال نفس الفترة، أقاليم كرسيف، ووجدة-أنكاد، وجرادة، وتاوريرت، وتازة، والناظور، مشيرة إلى أنها ستكون مصحوبة محليا بهبات رياح وبتساقط البرد. من جهة أخرى، أشارت النشرة الخاصة إلى أن عمالات وأقاليم كرسيف، ووجدة، وتاوريرت، ستشهد، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا حيث ستتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و43 درجة.

وسيهم الطقس الحار أيضا يومي الأربعاء والخميس، وبدرجات حرارة تتأرجح ما بين 41 و45 درجة، عمالات وأقاليم بني ملال، وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، وكلميم، والخميسات، وخريبكة، ومراكش، والرحامنة، وسطات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمالات وأقاليم أوسرد، وأسا-الزاك، وبوجدور، والسمارة، وواد الذهب، وتارودانت، وطاطا، وزاكورة، ستشهد بدورها طقسا حارا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الأحد المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة.