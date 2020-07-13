تخفيف عقوبة مزور عقد زواج

خففت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق مستخدم بشركة للأمن الخاص، وخفضتها إلى سنة، بدلا من سنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي.

وأثيرت القضية بتاريخ 14 يونيو قبل الماضي، عندما تقدمت المسماة(أ.ب) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، تعرض فيها أن المشتكى به زوجها، بموجب عقد نكاح، مؤرخ في 12 مارس 2018، وأنها حامل منه في شهرها السادس، مفيدة أنه وبسبب مشاكل عائلية طفت على السطح قرر مغادرة بيت الزوجية، وأمسك بالتالي عن النفقة عليها.

أمام هذا الوضع قررت المشتكية رفع دعوى للنفقة في مواجهة زوجها، بغرض استصدار حكم قضائي في القضية، ما جعلها تقصد قسم قضاء الأسرة، من أجل استخراج نسخة أصلية من عقد الزواج، تبين أنه مزور.

خليل المنوني (مكناس)