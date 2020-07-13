تفكيك عصابة للنصب على شركات

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز بودربالة التابع لسرية الدرك بالحاجب، أخيرا، من تفكيك عصابة وصفت بالخطيرة، مختصة في النصب على الشركات، تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 32 و60 سنة، يتحدرون من سبع عيون إقليم الحاجب.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن المشتبه فيهم تمكنوا من النصب على 11 شخصا، منهم أرباب محطات الوقود وشركات بيع علب بلاستيكية لشحن الخضر والفواكه وغيرهم من الضحايا، بشيكات تم الحصول عليها باستعمال بطاقات مزورة، قبل إيقاف اثنين من أفراد العصابة، هما (م . د) و(ي . ش) المبحوث عنهما بموجب 40 مذكرة بحث وطنية، حسب مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش التي خضع لها الموقوفان، أسفرت عن ضبط دفاتر شيكات مزورة وبطاقات وطنية وهواتف محمولة بحوزتهما، إضافة إلى أختام مزورة تحمل أسماء شركات وهمية، يعمل المشتبه فيهما على توظيفها في أنشطتهما الإجرامية، ناهيك عن ايهام الضحايا بارتدائهما ألبسة أنيقة وتنقلهما على متن سيارة فاخرة، تعود لإحدى شركات كراء السيارات بمكناس، تم النصب عليها هي الأخرى.

حميد بن التهامي (مكناس)