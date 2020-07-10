هل يفسد عموتة استعدادات الوداد والرجاء للمؤجلات ؟

يشوب قلق كبير إدارتي الرجاء والوداد الرياضيين، بسبب أنباء عن استدعاء الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، لبعض لاعبي الفريقين للدخول معسكر إعدادي في الأيام المقبلة، استعدادا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المقررة في يناير 2021.

وشرع لاعبو الرجاء والوداد في تداريبهم استعدادا لاستئناف البطولة، المقررة في 24 يوليوز الجاري، بإجراء مباريات مؤجلة عن دورات سابقة، قبل إتمام ماتبقى منها في 8 غشت المقبل، بمعنى أن استدعاء لاعبي الفريقين البيضاويين لمعسكر المحليين، يمكن أن يعيق استعدادات الناديين لاستئناف البطولة.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة، أن عموتة لا ينوي استدعاء لاعبي الرجاء والوداد، متفهما أنهم يستعدون لاستئناف الموسم الرياضي قريبا، قبل الفرق الأخرى، بما أنها تتوفر على مباريات مؤجلة.

وسيكتفي عموتة، حسب المصادر نفسها، بلاعبي الفرق الأخرى، التي لا تتوفر على مباريات كثيرة في الفترة ما بين 24 يوليوز و8 غشت.