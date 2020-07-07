تسجيل 186 حالة جديدة صباح الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 186 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14 ألفا و 565 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 10 آلاف و281 حالة بعد تماثل 108 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 239 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين .

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 5

الدار البيضاء – سطات 43

طنجة – تطوان – الحسيمة 25

مراكش – أسفي 22

فاس – مكناس 29

الشرق 11

كلميم – واد نون 21

العيون – الساقية الحمراء 30

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 786 ألفا و722 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.