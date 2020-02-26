بعزية تقصف صفاء وهناء

فاجأت المغنية الشعبية أميمة بعزية، متابعيها، في الوقت الذي تحدثت فيه عن خلافها مع التوأم صفاء وهناء، بعد العمل الذي جمعهما.

وقالت بعزية، إنها صدمت بعدما لم تجد اسمها بـ”جينيرك” الأغنية، ورغم أن مشاركتها كانت من أسباب نجاح العمل، مشيرة إلى أن المقطع الذي ظهرت فيه، هو الأكثر المقاطع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المغنية الشعبية، أنها في الوقت الذي تساءلت فيه عن سبب عدم ذكر اسمها في العمل، أكدت صفاء وهناء، أن الأمر لم يكن مقصودا، وأن اسمها لم يكتب سهوا، وهو الأمر الذي حاولت بعزية تقبله، قبل أن تضيف أنها لم تكن ترغب في الحديث عن الموضوع.

ولم تخرج صفاء وهناء للرد على بعزية، رغم أن تصريحاتها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فضلتا التزام الصمت.

وعادت التوأم صفاء وهناء، قبل أشهر، للساحة الفنية، بأغنية جديدة، صورت بطريقة فيديو كليب، بفكرة جديدة، الهدف منها تكريم “الشيخة”، بمشاركة أميمة بعزية، التي ظهرت في كليب أغنيتهما التي تحمل عنوان “خوكم” المصور بمراكش، وأدت مقطعا منها.

وقالت صفاء وهناء، إنهما اختارتا، هذه المرة، تكريم “الشيخة” المغربية، فبعدما أعاد الكثير من الفنانين المغاربة أغاني من التراث بطريقة جديدة واضافة لمسات عصرية، اختارتا أن تأتيا بفكرة جديدة وفكرتا في تكريم “الشيخة”.

وفي سياق متصل، كشف التوأم صفاء وهناء، أنهما يحضران لعمل جديد، عبارة عن “تريو” مع فنان مصري، من إنتاج “جاكوب”، منتج الفنان سعد لمجرد.

وأعلنت صفاء وهناء نيتهما طرح تشكيلة خاصة بالجلاليب المغربية التقليدية.

إ . ر