القاطي: الساحة الفنية مليئة بالتفاهة

قال إن مستواها أصبح متدنيا وانتقد جودة الفيديو كليبات

أكد الفنان فريد القاطي أن الساحة الفنية تعيش مرحلة سيئة، موضحا أنها أصبحت مليئة بالأعمال، التي وصفها ب”التافهة”، خاصة أنها تفتقر إلى الإبداع والرقي، على حد قوله.

واعتبر فريد القاطي في حديث مع “الصباح” أن مستوى الساحة الفنية المغربية والعربية كذلك أصبح متدنيا كثيرا، بل ومخجلا، سيما في غياب أعمال تعكس الإبداع والجودة المطلوبة للرفع من الذوق بدل المساهمة في تدهوره.

وحمل القاطي المسؤولين عن المجال الفني المسؤولية في المساهمة في انتشار أعمال تعتبر مسيئة للهوية المغربية، كما اعتبر أن فئة عريضة من الجمهور تساهم في ذلك بتشجيع أعمال لا ترقى أن تصنف في خانة الإنتاجات الفنية.

ومن جهة أخرى، وجه فريد القاطي انتقادات كثيرة إلى مستوى الفيديو كليبات سواء المغربية أو التي يتم إنتاجها على مستوى الساحة الفنية العربية، موضحا “إن الهدف من أغلبها هو البحث عن الإثارة والبوز وتحقيق نسب مشاهدة عالية جدا، كما أن محتواها لا يتماشى مع فكرة المشاهد المصورة، التي تبقى بعيدة كل البعد”.

ويثير الاعتماد على نسب المشاهدة الخاصة بكل فنان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على “يوتوب”، استياء فريد القاطي، إذ يعتبر أنه أصبح معيارا لتقييم نجاح الفنان، كما أن اهتمام القائمين على البرامج التلفزيونية والإذاعية يعتمدونه لاختيار ضيوف برامجهم. وأطلق القاطي عملا غنائيا جديدا يحمل عنوان “أمور فلاش”، الذي تم تصوير فيديو كليبه بأمستردام وتعاون فيه مع جيسكا، عارضة أزياء هولندية، كما تعاون مع شركة الإنتاج “هبة درونز فيلم”.

ويعتبر القاطي كاتب كلمات ومغنيا وملحنا اشتهر بالاشتغال على موسيقى “البوب” على الطريقة المغربية، كما سبق أن مزج في أعماله بين أنماط متعددة من بينها الموسيقى اللاتينية وموسيقى “الراي” والموسيقى الشرقية والموسيقى الفرنسية.

ويهتم القاطي بالعمل الخيري، إذ قدم دويتو جمعه بالفنانة الفرنسية آن لور، موضوعه حقوق الطفل لفائدة إحدى الجمعيات.

أمينة كندي