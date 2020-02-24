محسن جمال غاضب على عبيابة

عبر الفنان محسن جمال ل”الصباح” عن غضبه واستيائه من الإقصاء الذي يعيشه عدد كبير من الفنانين المغاربة، إذ بعد سنوات من العطاء الفني لا يجدون من يمد لهم يد المساعدة عند مواجهة محنة صحية.

واعتبر محسن جمال أنه من المخجل جدا أن يتم التعامل مع مبدعين على هذا النحو، مضيفا أن وزارة الثقافة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، في غياب أي مبادرات تحفظ كرامتهم وتصونها.

“من حسن الحظ أنني تمكنت من دفع تكاليف علاجي في مصحة خاصة، لكن مع الأسف هناك عدد كبير من الفنانين الذين يعانون كثيرا حين يتطلب الأمر الخضوع لعملية جراحية في ظل الأوضاع المتردية، التي يعرفها المجال”، يقول محسن جمال، مضيفا “ما الجدوى من النقابات الفنية. وبطاقة الفنان وأين هي تعاضدية الفنانين؟”.

وأجرى الفنان محسن جمال عملية جراحية بمصحة خاصة بالرباط على رجله اليسرى، التي أصيبت بمرض انسداد الأوعية الدموية، وهو الآن في فترة نقاهة، إذ عاد إلى منزله بطنجة.

وسبق أن خضع محسن جمال إلى عملية جراحية في إحدى المصحات الخاصة لوضع الدعامات أو ما يعرف “لي بروتيز” لرجليه معا، بسبب وضعه الصحي الذي تدهور، بعد تعرضه لحادثة سير منذ أزيد من عشر سنوات.

يذكر أن الفنان محسن جمال غاب عن شاشة التلفزيون وكان آخر ظهور له في حلقة من برنامج “تغريدة” على قناة “الأولى” خصصت له فقرة ضمنها، كما أن من أشهر أغانيه “الزين في الثلاثين” و”عربية بنت الخير” و”أحلى الأغاني” و”باغي نعرف” و”نحمدو الله”.

أمينة كندي