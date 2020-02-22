“الأولى” تنقل السينما إلى التلفزيون

برمجت أبرز الأفلام الحاصلة على جوائز مهرجانات دولية

برمجت القناة “الأولى”، مجموعة من الأفلام السينمائية، ضمن شبكة برامجها للموسم الحالي، من أجل بثها أسبوعيا.

ومن بين افلام الشاشة الكبيرة التي اختارت “الأولى”، عرضها لمشاهديها كل أربعاء، أعمال نالت العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مهرجانات دولية، من بينها فيلم “وليلي”، للمخرج فوزي بنسعيدي.

ومثل فيلم “وليلي” المغرب في العديد من المهرجانات الدولية، مثل “البندقية” السينمائي بإيطاليا، وأيام قرطاج السينمائية بتونس، إذ حصد التانيت البرونزي، كما حصل على جائزة أفضل ممثلة لنادية كوندا من مهرجان “الجونة” السينمائي بمصر.

ومن بين الجوائز التي حصل عليها الفيلم ذاته، الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وجائزة السيناريو، وجائزة الموسيقى، وجائزتي أفضل دور نسائي لنادية كوندا وأفضل دور رجالي لمحسن مالزي.وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب قوية بين “مليكة”، التي تشتغل خادمة لدى عائلة غنية، و”عبدالقادر” موظف أمن خاص يعمل في مركز تجاري يوفر له راتبا، لكنه في الوقت ذاته يسلب منه الكرامة.

كما اختارت “الأولى” عرض الفيلم السينمائي “ولولة الروح” للمخرج عبدالاله الجواهري، والذي اسند دور البطولة إلى وجه مغربي جديد، هو يوسف العربي، إلى جانب أسماء أخرى، منها صلاح ديدان، وسعيدة باعدي، وعبد الحق بلمجاهد، وجيهان كمال، وحسن باديدة، وعبد النبي البنيوي، بالإضافة إلى حضور محمد الرزين وعائشة ماه ماه.

ويروي “ولولة الروح”، الذي استفاد من دعم المركز السينمائي المغربي، حسب مخرجه، مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب تتمثل في سنوات السبعينات، من خلال مجموعة قصص، مشيرا إلى أن كل قصة بمصير متفرد لكنها تتلاقى في النهاية لتقدم صورة عامة عما يسمى بسنوات الرصاص، مع التوقف عند مكون هام من التراث الموسيقي الوطني، وهو فن العيطة، إذ يشارك الفنان الشعبي حجيب في أداء أغاني الفيلم.

كما سيكون مشاهدو “الأولى” على موعد مع فيلم سينمائي آخر يحمل عنوان “بلا موطن”، من اخراج نرجس النجار، وبطولة الغالية بن زاوية، وأفيشاي بنعزرا، وعزيز الفاضلي، ونادية النيازي، ومحمد نظيف، وجولي غاييه، وزكرياء عاطفي.

ويلقي الشريط، على مدى 95 دقيقة، الضوء على قضية المغاربة، الذين تم طردهم من الجزائر سنة 1975، من خلال تتبع قصة فتاة تم طردها وعمرها لا يتجاوز 12 سنة مع والدها إلى المغرب، فيما أرغمت أمها على البقاء في الجزائر، لتعيش الفتاة مأساة إنسانية كبيرة بسبب فراقها عن أمها.

يشار إلى أن القناة “الاولى”، بدأت برمجتها الخاصة بالأفلام السينمائية، بعرض فيلم “صمت الفراشات”، الذي يعد أول فيلم سينمائي طويل للمخرج حميد باسكيط، والذي يجمع مجموعة من الممثلين، من بينهم رشيد الوالي وسعيدة باعدي وأمين الناجي وسارة بيرليس وعادل أبا تراب.

إيمان رضيف