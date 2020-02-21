أطباء يمتنعون عن إجراء خبرة لقاتلة

المحكمة أرجأت البت في القضية إلى 16 مارس في انتظار التوصل بالتقرير

اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، لثامن جلسة على التوالي، إلى إرجاء الشروع في مناقشة الملف عدد 19/266، الذي تتابع فيه جدة، في منتصف عقدها السابع، من أجل جناية القتل العمد في حق حفيدها الرضيع، البالغ من العمر تسعة أشهر.

وحددت الغرفة 16 مارس المقبل موعدا لفتح صفحات الملف، بعدما تبين لها أن الدكتورة فوزية بن الطاهر، اختصاصية في الأمراض العقلية والنفسية بمكناس، لم تنجز المهمة المسندة إليها، المتمثلة في إجراء خبرة عقلية للمتهمة(ع.ب)، للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها الجنائية من عدمها ساعة ارتكابها الجريمة.

تخلف الطبيبة المذكورة عن إنجاز المهمة الموكولة إليها، بتاريخ 20 يناير الماضي، سبقه امتناع ثلاثة زملاء لها، في شخص رئيسة مصلحة الطب النفسي بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، واختصاصيين في الأمراض العقلية والنفسية، يعملان في القطاع الخاص بالمدينة، عن إنجاز الخبرة، التي أمرت المحكمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، بإحالة المتهمة عليها.

وفي هذا الصدد، تساءلت مصادر”الصباح” عن أسباب ودوافع امتناع الأطباء الأربعة، ضمنهم رئيسة مصلحة الطب النفسي، عن إجراء الخبرة العقلية للمتهمة، التي توجد، منذ أزيد من 13 شهرا، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال3، الخاص بالنساء، على ذمة القضية.

وسبق لمحمد بنمنصور، رئيس الغرفة الثانية للتحقيق لدى المحكمة نفسها، أن أحال المتهمة، بعد استنطاقها تمهيديا وتفصيليا، على خبرة عقلية، للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها الجنائية، انتدبت لها الغرفة الدكتور حميد الرحماني، خبير في الطب النفسي، الذي خلص في مضمن تقرير مؤرخ في ثالث أبريل الأخير، إلى معاناتها اضطرابات نفسية مزمنة من شأنها التأثير على تصرفاتها. وعلى غرار الجلسات السابقة، مثلت المتهمة، متزوجة وأم لابنين، وراء قفص الاتهام مرتدية “عباية” سوداء وغطاء رأس من اللون نفسه، وكأنها تريد أن تعبر، من خلال اللباس الأسود، عن مدى حزنها الشديد وخوفها الكبير من المصير، الذي ستؤول إليه قضيتها، بما أن اللون الأسود عادة ما يتصل، حسب علماء النفس، بالأمور المجهولة والغامضة.

وانفجرت القضية في31 دجنبر قبل الماضي، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بإلقاء جدة بحفيدها في بئر في منزل بالمدينة العتيقة، قبل أن يجري انتشاله من قعر البئر، إذ تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، وهناك تبين أنه فارق الحياة قبل وصوله إليه.

وبعد إخضاع جثة الرضيع للتشريح الطبي تبين أن الوفاة نتجت عن غرقه وابتلاعه للمياه، فضلا عن إصابة جمجمته برضوض جراء ارتطامه بجدران البئر، الذي يبلغ عمقه سبعة أمتار.

خليل المنوني (مكناس)