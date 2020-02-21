مصرع طفل حرقا بسلا

التحقيق في أسباب الحريق متواصل وضعف إمكانيات الوقاية المدنية يؤجج الاحتجاجات

اهتز حي تابريكت بسلا، الاثنين الماضي، على وقع صدمة احتراق طفل، لا يتجاوز سنه ست سنوات، كان يوجد في شقة بمفرده محاصرا بشباك حديدي، حال دون تدخل متطوعين لإنقاذه لحظة نشوب حريق وامتداده إلى أرجاء الشقة.

وتضاربت المعطيات حول توقيت اندلاع الحريق، بين شهود عيان وجيران الضحية، وبين الوقاية المدنية، إذ أكد بعض الشهود أن النيران اندلعت في حدود الساعة 11 والنصف صباحا، فيما السلطات المحلية أكدت أن مصالح الوقاية المدنية تلقت إشعارا بنشوب حريق في الشقة السكنية، على الساعة 12 و49 دقيقة زوالا.

وخلف الحادث، حسب ما عاينته “الصباح”، حزنا وغضبا كبيرين، في صفوف سكان المنطقة، سيما أن تدخلات الوقاية المدنية، على حد تعبيرهم، كانت خجولة، ودون حجم الحادث المروع، مؤكدين أن أول سيارة للوقاية المدنية وصلت بعد أكثر من نصف ساعة من اندلاع الحريق، والأكثر من ذلك، لم تكن مجهزة بالمعدات الكافية لإنقاذ الطفل.

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه أن الشقة فارغة من سكانها، صدم سكان المنطقة، بعدما تأكد لهم أن طفلا يوجد داخلها، يصرخ طالبا المساعدة وإخراجه من وسط ألسنة النيران، وهو ما دفع البعض، إلى معاودة الاتصال بالوقاية المدنية، وحثهم على الإسراع والتدخل لإنقاذ الطفل.

ورغم محاولات بعض المواطنين لإنقاذ الطفل، قبل وصول الوقاية المدنية، ظل عالقا يطلب النجدة، إذ شوهد وهو يستغيث، قبل أن يختبئ بشرفة لكن النيران وصلت إليها أيضا، فحال الشباك الحديدي دون إخراجه في الوقت المناسب.

ومازالت أبحاث الشرطة العلمية والتقنية، جارية لتحديد أسباب الحريق، إذ أن فرضيات ترجح أن تكون للأمر علاقة بالشاحن الكهربائي للهاتف المحمول، أو بتماس كهربائي،

وقال شهود عيان، إن والدة الطفل، اضطرت إلى ترك طفلها بالمنزل، عوض اصطحابه إلى مؤسسة للتعليم الاولي، مؤكدين أن التزاماتها المهنية حالت دون الاعتناء به، رغم مرضه.

ومن جانبها، خرجت السلطات المحلية بسلا، عن صمتها، وأصدرت بيانا، مساء الاثنين الماضي، تبعد فيه مسؤولية الوقاية المدنية وعلاقتها بمصرع الطفل.

وأكدت أن مصالح الوقاية المدنية تلقت إشعارا بنشوب حريق في الشقة السكنية على الساعة 12 و49 دقيقة زوالا، إذ تمت تعبئة فرق للوقاية المدنية على متن شاحنة صهريجية لإخماد الحريق وسيارة للإسعاف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فرق التدخل وصلت إلى مكان الحريق على الساعة 12 و54 دقيقة زوالا، لتعمل على تطويق الحريق تفاديا لانتشاره إلى باقي الشقق والطوابق العلوية، قبل أن تلتحق بها وتدعمها آليات أخرى للوقاية المدنية، عبارة عن شاحنتين صهريجيتين إضافيتين وسيارة إسعاف، لتتم السيطرة على الحريق.

وجاء في البيان ذاته، أنه خلافا لبعض الادعاءات والمزاعم المروجة، فإن شاحنات الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه، كما تمت الاستعانة بصنابير مياه الإطفاء ذات الضغط المرتفع الموجودة بالقرب من مكان الحادث، من أجل تطويق ألسنة النيران.

إيمان رضيف