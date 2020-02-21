إيداع معتدين على قائد السجن

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، الأحد الماضي، بإيداع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة السجن المحلي بآسفي بتهمة الاعتداء على قائد وعون سلطة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن ممثل النيابة العامة وبعدما عرض عليه ستة متهمين من عائلة واحدة كانوا اتهموا بالعصيان والاعتداء على عون سلطة، وبعد الاستماع إليهم قرر متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال وهم الأب وزوجته وابنته، وتقرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح وهم أخو الزوج وابنتاه.

وتفجرت القضية الجمعة الماضي عندما انتقل قائد منطقة الكنتور ومعه عدد من أفراد القوات المساعدة إلى دوار قاسم لهدم بناء عشوائي لكنهم ووجهوا باعتداء من طرف ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعدها تمت الاستعانة برجال الدرك الملكي، الذين حلوا بمكان وقوع الحادث وتم إيقافهم بأمر من النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تعلق بالعصيان ومقاومة القوات العمومية وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه والضرب والجرح والعض.

حسن الرفيق (آسفي)

سخان ماء يقتل 3 نساء بفاس

تسبب سخان ماء يعمل بغاز البوتان، صباح الأحد الماضي، في وفاة 3 نساء من الأسرة نفسها بمنزلهن بحي واد فاس بفاس، قبل نقل جثثهن إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، لإخضاعها إلى التشريح الطبي من قبل الطبيب الشرعي في إطار الإجراءات القانونية العادية، قبل مواراتها بمقبرة بالمدينة.

واستمعت الشرطة إلى أفراد من عائلة الهالكات وبينهن شقيقتان كانتا مع والدتهما المسنة، قبل أن تدخلاها إلى الحمام للاستحمام، إلا أنهن استنشقن كمية كبيرة من الغاز المتسرب من سخان الماء، قبل أن يختنقن في غياب وسائل التهوية اللازمة وعدم وجود من يمكن أن ينتبه لذلك ويتدخل لإنقاذ حياتهن.

وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بأم مسؤول نقابي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يشغل مهمة نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمولاي يعقوب، وخالته اللتين كانتا تساعدان جدته الطاعنة في السن، في الاستحمام بحمام المنزل، واختنقن بغاز البوتان بعد استنشاقهن كمية كبيرة منه.

حميد الأبيض (فاس)

مغربي يطلق النار على والده بهولندا

طالبت النيابة العامة في هولندا بالحكم على مغربي، بست سنوات سجنا، بعد تورطه في إطلاق النار على والده في أبريل من السنة الماضية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن المتهم ( أ. ج ) البالغ من العمر 37 عاما، قام في 18 أبريل الماضي، بإطلاق النار على والده البالغ من العمر 63 عاما، داخل مستودع لإنتاج العقاقير المخدرة في منطقة “أرميلو”، أصيب إثرها الأخير بجروح في الفخذ، إلا أنه نجا من موت محقق.

وعثرت الشرطة في المكان الذي شهد عملية إطلاق النار على المواد الخام المستعملة في إنتاج العقاقير المخدرة.وحسب المصدر ذاته فإن السبب الذي دفع المتهم لإطلاق النار على والده، هو الصراع حول الأموال المتحصل عليها من عملية الاتجار في المخدرات.وإضافة إلى جريمة إطلاق النار، يواجه المتهم تهم حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، وحيازة أموال مزيفة، كما يواجه والده بتهمة صناعة المخدرات، وطالبت بالحكم عليه بسنتين حبسا.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

18 سنة لمتهمين بتهريب الشيرا

وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي، 18 سنة حبسا نافذة بتفاوت على 3 متهمين ب”حيازة ونقل المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير ومحاولة تهريبها إلى الخارج، بغرض الاتجار وتزوير صفائح سيارة ووضعها عليها واستخدامها عمدا وحيازة أسلحة في ظروف غير شرعية وحيازة المخدرات القوية”، وبرأت رابعا من المشاركة في ذلك.

وأدانت المتهم الرئيسي من تاونات، ب8 سنوات حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة، مقابل 5 سنوات نافذة و5 آلاف درهم غرامة لمتهمين آخرين أحدهما قريبه، مع إتلاف كمية المخدرات وجرعة الكوكايين المحجوزة وإتلاف خرطوشة الصيد المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة إدارة الجمارك، كما الهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية.

وقضت المحكمة بموجب الحكم الصادر بعد أسبوع من مناقشة القضية والاستماع إلى المتهمين الأربعة في تاسع جلسة منذ إدراج ملفهم الجنحي تلبسي في 24 نونبر الماضي، بمصادرة سيارة محجوزة لفائدة إدارة الجمارك، وإرجاع الثانية ووثائقها ومفتاحها لفائدة مالكها، كما الشيكين البنكيين والحوالات المالية لفائدة من له الحق فيها. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المقدمة في مواجهة المتهمين المدانين ب5 سنوات، وأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 39 مليونا مجبرة في حدود سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات المقدمة في مواجهتهم.

حميد الأبيض (فاس)

إدانة مغتصب طالبة بالجديدة

حكمت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا على متهم ب10 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب تحت طائلة التهديد بالسلاح والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات.

وأوقفت مصالح الدرك الملكي، المتهم بعد توصلها بشكاية من الضحية وهي طالبة في مركز للتكوين المهني، أكدت فيها، أنها كانت عائدة إلى بيت والديها، فتعرضت للاختطاف من قبل المتهم الأول، الذي أشهر سكينا في وجهها وجرها إلى داخل الغابة وأمرها بالانبطاح ونزع سروالها وتبانها وقام باغتصابها مرتين وبطريقتين مختلفتين.

ولما انتهى من فعلته، سلمها لرفيقه، الذي مارس عليها الجنس مرتين باستعمال العنف وصور عملية اغتصابها بواسطة هاتفه المحمول. وسلمها مبلغا ماليا، رفضته. وبعد استرجاعها لقوتها، نهضت ولملمت جراحها وتوجهت نحو مركز الدرك الملكي، وسجلت شكاية ضد المتهمين.

وأعطت الضحية أوصاف المعتديين عليها وأضافت أنها سمعت واحدا منهما ينادي الآخر باسم عزيز. وفي اليوم الموالي ألقت الضابطة نفسها القبض على تاجر مخدرات يدعى عزيز، وتبين لها أن أوصافه تنطبق على أحد المعتدين على الضحية، فاستدعتها للحضور أمامها. وعرضته عليها إلى جانب شخص أخر موجود رهن الحراسة النظرية، فتعرفت عليه بسهولة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

إيداع ابن مستشارة جماعية سجن سطات

أمر قاضي التحقيق باستئنافية سطات، الأسبوع الماضي، بإيداع متهم يتحدر من الكارة السجن الفلاحي علي مومن، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معه بخصوص ما جاء في ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المتهم ابن مستشارة جماعية ووجه له ممثل الحق العام صك اتهام يتعلق ب “التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها والابتزاز”، بعدما أنهت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للكارة (إقليم برشيد) مسطرة البحث بناء على شكاية أحالها وكيل الملك بابتدائية برشيد على الضابطة القضائية سالفة الذكر.

وتحركت عناصر الدرك الملكي بعدما وجهت شابة في مقتبل العمر شكاية إلى سلطة الاتهام، تتضمن معطيات تهم وجود علاقة غرامية لها مع المتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تكن تتجاوز حينها سن 16 سنة، وكان المتهم يستدرجها إلى منزل عائلته، ومارس معها الجنس وافتض بكارتها، وظل يعاشرها معاشرة الأزواج، فضلا عن التقاطه صورا لها في وضعيات مختلفة، وكان دائم التهديد لها بنشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها ممارسة الجنس معه.

ولم تتمكن المشتكية من صد المتهم، وكان دائما يهددها بشكل مباشر أو عبر رسائل نصية، فضلا عن ملاحقته لها بمقر عملها، ما تسبب لها في إحراج كبير، قبل أن تقرر وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد.

سليمان الزياني (سطات)