حفل 8 مارس بالمسرح الوطني

يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم رابع مارس المقبل، حفلا فنيا للاحتفاء بعدد من الوجوه النسائية الفاعلة في عدة مجالات، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي”.

واختارت الجهة المنظمة للحفل الدكتورة رجاء ناجي مكاوي، سفيرة المغرب بالفاتيكان وفاطمة بارودي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وأسماء خالد، أستاذة مبرزة خبيرة التنويم المغناطيسي بباريس، والجيدة الليبك، مديرة أكاديمية التربية والتعليم بجهة الداخلة ومليكة بن زهير، رئيسة غرفة بمحكمة النقض بالرباط.

وستحيي الفقرات الفنية للحفل ثلة من الفنانين وهم إيمان الوادي والفنان الطالبي وان وفرقة “بلوزارت ورشيد برياح وفرقة “أهل التوات”، كما سيتولى تنشيط الحفل عتيق بن الشيكر وحنان أرسلان.

أ. ك