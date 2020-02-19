ارتباك في “إم بي سي 5”

أعادت بث حلقات برامج وأوقفت أخرى في انتظار تجديد شبكتها

فاجأت القناة الجديدة “إم بي سي 5″، الموجهة لسكان المغرب العربي، متابعيها، وأعادت بث حلقات بعض برامجها وأوقفت أخرى، الأمر الذي أثار تساؤلاتهم.

وبثت القناة، حلقات من برامج “سترايك”، الذي يقدمه حمزة الفيلالي، عرضتها سابقا، منها حلقات كانت فيها فاتي جمالي وغاني، من بين ضيوفها، والشيء ذاته بالنسبة إلى برنامج “الدار دارنا”، الذي يقدمه الثنائي إدريس ومهدي.

كما توقفت القناة ذاتها، عن بث برامج “جوابك ذهب” الذي يقدمه الإعلامي مراد العشابي، وهو البرنامج الذي كان يحظى بنسب مشاهدة مهمة، حسب ما أعلنت عنه القناة بشكل رسمي، ومن البرامج الناجحة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة، إن “إم بي سي 5″، ورغم أنها مازالت تحتفظ بحلقات جديدة من برنامج “سترايك”، اختارت إعادة بث بعض الحلقات التي سبق بثها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القناة، لن تغير شبكة برامجها قبل حلول رمضان، الأمر الذي دفعها إلى الاعتماد على بعض الحلقات “القديمة”، على أن تعرض الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، سيما أن شركات الإنتاج، انتهت من تصوير حلقات البرامج قبل الشروع في بثها.

وتابعت المصادر أنه ينتظر أن يشرع في تصوير موسم ثان من برنامج “سترايك”، يصور بعد رمضان، وسيستضيف، مرة أخرى، نجوما مغاربة، ليدخلوا في منافسة للحصول على الجائزة الكبرى.

وبالنسبة إلى برنامج ” جوابك ذهب”، الــذي كان يعرض من الثلاثاء إلــى الجمعــة، قبــل أن يختفــي من شبكــة برامج القناة، قالت المصادر ذاتها، إن “إم بي سي 5″، لم توقف بث البرامج، إذ انتهت من عرض جل حلقات الموسم الأولى.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن تشرع الشركة المكلفــة بتنفيــذ الإنتاج، خلال الأيام المقبلة بتصوير الجزء الثاني، على أن يعرض خلال رمضان المقبل، سيما أنه من البرامج التي حظيت بنسب مشاهدة كبيرة، إذ استطاع “جوابك ذهب”، خلال موسمه الأول تحقيق نسبة متابعة قياسية، تجاوزت سقف 14 مليون متابعة بشكل يومي، ليصبح بذلك البرنامج الأكثر شعبية بالمغرب.

يشار إلى أن “إم بي سي 5″، تحضر لأعمال درامية مغربية، ينتظر أن تبثها رمضان المقبل، إلى جانب برامج ترفيهية، إذ ستدخل في منافسة قوية مع القناة الثانية “دوزيم” والقناة “الأولى”.

إيمان رضيف