حجز 2887 “قرقوبية” بطنجة

حجزت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، كمية كبيرة من حبوب الهلوسة (القرقوبي)، وضبطتها بحوزة أحد المسافرين بالمحطة الطرقية بالمدينة، وهو على متن حافلة للنقل الطرقي يستعد للمغادرة في اتجاه إحدى المدن الداخلية.

وأفاد مصدر أمني، أن إيقاف المعني، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، تم بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إذ على ضوئها قامت عناصر من الشرطة القضائية بمراقبته والترصد له إلى حين وصوله إلى المحطة وصعوده الحافلة، لتبادر بمحاصرته والقبض عليه دون أن يبدي أي مقاومة، وقامت بإخضاعه لتفتيش، أسفر عن ضبط 2887 قرصا مخدرا، من بينها 1920 قرص من نوع “ريفوتريل”، و967 قرص “إكستازي”، التي كان يخبئها بحقيبة يدوية للسفر بها وترويجها بين زبنائه، لتقوم الفرقة بتصفيده واقتياده إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه في الموضوع. وبعد تنقيط الموقوف على الناظم الآلي تبين أنه من ذوي السوابق في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، واعترف عند البحث معه بأنه تسلم الأقراص من أجل إعادة بيعها بمدينته.

المختار الرمشي (طنجة)