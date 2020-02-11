إحباط تهريب فلسطينية إلى مليلية

تمكنت عناصر تابعة للشرطة القضائية المرابطة بمعبر بني أنصار الحدودي بإقليم الناظور، الجمعة الماضي، من إحباط محاولة تهريب لاجئة فلسطينية، إلى مدينة مليلية السليبة.

ووفق بعض المصادر، فإن امرأة مغربية حاملة للجنسية الإسبانية، حاولت تهريب مواطنة تتحدر من فلسطين، إلى داخل مليلية على متن سيارة من نوع “داسيا” كانت تقودها.

واكتشفت العناصر الأمنية اللاجئة إثر عملية تفتيش طالت سيارة المرأة المغربية، التي ظهر عليها نوع من الارتباك لحظة عملية التفتيش، لتعثر العناصر ذاتها على اللاجئة مخبأة داخل الكرسي الخلفي للسيارة.

وجرى إيقاف المرأة المغربية المقيمة بمليلية السليبة، ونظيرتها الفلسطينية، واقتيادهما إلى مخفر الأمن قبل إحالتهما على مقر الشرطة القضائية بالناظور للقيام بما هو معمول به قانونا إزاءهما. وعلم أن اللاجئة الفلسطينية منحت مبلغا ماليا للمغربية لم تعرف قيمته، مقابل تهجيرها بشكل سري على متن سيارتها إلى مليلية السليبة.

جمال الفكيكي (الناظور)