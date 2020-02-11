انتشال جثة من مطفية - جريدة الصباح

قامت مصالح الوقاية المدنية بجمعة اسحيم، بانتشال جثة رجل من صهريج لتخزين المياه "مطفية"، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (السبت).

ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح" فإن عناصر الدرك الملكي بجمعة اسحيم توصلت بمعلومات تفيد وجود جثة لأحد أشخاص في مطفية بدوار الدريهمات التابع للجماعة الترابية البخاتي بإقليم آسفي، ومباشرة توجهت إلى المكان ووقفت على الحادث وتم التنسيق مع الوقاية المدنية التي قامت عناصرها بانتشال الجثة.

وأفادت المصادر أن ممثل النيابة العامة أمر بنقل الجثة صوب مستودع الأموات البلدي التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي قصد إخضاعها إلى التشريح الطبي، وبعد التنسيق مع النيابة العامة فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، وأكدت المعلومات الأولية أن عمر الضحية يتجاوز ستين سنة وكان يعيش وحده في المنزل، ويرجح فقدانه توازنه وبالتالي سقط في المطفية ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

حسن الرفيق (آسفي)