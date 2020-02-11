اعتقال محتجز مستخدم بمحل للتصوير

أودع ذو سوابق، عمره 40 سنة، سجن بوركايز ضاحية فاس، في انتظار الشروع في التحقيق معه بعد اعتقاله من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية احتجاز وسرقة موصوفة مقترنة بظروف التشديد وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعد إحالته صباح الخميس الماضي على الوكيل العام باستئنافية فاس.

وأوقف المتهم الذي قضى عقوبات حبسية متفاوتة بجنح وجنايات مختلفة، بناء على التحريات والأبحاث التي فتحتها هذه المصلحة في شريط فيديو نشر على صفحات مواقع للتواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وعبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، يظهر بصدد اقتحام محل تجاري بالمدينة واحتجاز مستخدم بغرض السرقة.

وأفضى البحث لتشخيص هوية الفاعل وإيقافه بعد الاهتداء لمكان وجوده، بناء على الأوصاف وصور الفيديو الملتقط بكاميرا للمراقبة مثبتة بمدخل المحل، مؤكدا أن الأمن تفاعل بسرعة مع الشريط المنشور، مشيرا إلى أن المتهم سرق معدات للتصوير تحت التهديد بالسلاح الأبيض قبل أن يعتدي على المستخدم.

حميد الأبيض (فاس)