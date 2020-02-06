"خرائط الجراح" لسعاد نضمي - جريدة الصباح

صدر للشاعرة والزجالة سعاد نضمي ديوان بعنوان "خرائط الجراح" يضم باقة من القصائد الزجلية مرفوقة بنصوص نثرية ممهدة لها.

وتولى الدكتور محمد الوادي تقديم الديوان إذ كتب أن سعاد نضمي "لها أسلوبها الخاص في النظم وتركيب الكلمات والجمل في سياقات جمالية. وكأنني بهذه الشاعرة تطرز قصائدها على الطريقة التقليدية التي يطبعها الصدق، وتضرب عرض الحائط المقولة الشهيرة أعذب الشعر أكذبه".

ويضيف الوادي أن نضمي "شديدة الحرص على تأثيث الفضاء الشعري بلغة بسيطة يفهمها الجميع، ويتفاعل معها الجميع. لغة قريبة من التعبير التداولي، لكن بشعرية مرهفة وصادقة".

كما أشار الكاتب والناقد المسرحي إلى ما وصفه ب"المزج بين السرد الشعري والسرد النثري، الذي اتخذته الكاتبة ليكون رابطا بين نص زجلي وآخر، لتتحفنا في الأخير بتجميع النصوص النثرية لتعطينا نصا له جماليته ونسقه، ويمكن أن يكون مشروع كتابة رواية".

وجدير بالإشارة إلى أن سعاد نضمي عضو المكتب التنفيذي لجمعية رمسيس للفن والثقافة، وأيضا عضو في جمعية الوقاية من الاضطرابات النفسية للطفل والمراهق، وسبق لها أن شاركت ممثلة في مجموعة من الأعمال المسرحية.

ع. م