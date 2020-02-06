سعاد حسن في “ذو فويس”

علمت “الصباح”، أن المغاربة المشاركين في الموسم الأول من برنامج “ذو فويس سينيور”، توجهوا قبل أيام، إلى بيروت، لتصوير البرايمات الأولى من البرنامج، والتي ينتظر أن يشرع في بثها قريبا على إحدى قنوات “إم بي سي”.

وأوضحت المصادر أن المغنية المغربية سعاد حسن، من بين الأسماء المغربية التي لبت دعوة مسؤولي البرنامج، وسافرت إلى بيروت للمشاركة في البرنامج الجديد، والذي من المنتظر أن يشد الأنظار اليه.

ومن بين الأسماء، أيضا، الذي يتوقع أن تطل على مشاهدي البرنامج، عبد الرحيم الصويري، والذي وافق أيضا على خوض التجربة، والوقوف على خشبة “ذو فويس”.

وفي سياق متصل، حسمت قناة “إم بي سي”، قرارها المتعلق بأعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذو فويس سينيور”، والذي ستشرع في بث أولى حلقاته، مارس المقبل.

وحسب ما أعلنته إدارة القناة، فإن الفنانة المغربية سميرة سعيد، ستعود مرة أخرى، إلى كرسي البرنامج، لكن هذه المرة لاختيار أصوات تجاوز سنها 60 سنة.

وإلى جانب سميرة سعيد، وقع الاختيار على الفنان هاني شاكر، ليكون أيضا من أعضاء لجنة التحكيم، ويخوص أول مرة، هذه التجربة. كما وافقت المغنية اللبنانية نجوى كرم، على الانضمام للجنة تحكيم البرنامج في نسخته الأولى، بعدما فشلت المفاوضات التي دخلتها القناة مع المغنية نانسي عجرم.

إ. ر