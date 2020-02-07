رئيسان لبلدية تولال أمام جنايات فاس

أعادت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، استدعاء “م. ي” الرئيس الاستقلالي السابق لبلدية تولال بمكناس، المتابع أمامها و6 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت بينهم خلفه من حزب العدالة والتنمية، في ملف جنائي على خلفية اختلالات مالية وإدارية شهدتها خلال توليهما مسؤوليتهما.

وتخلف “م. ي” زوال أول أمس (الثلاثاء) عن أولى جلسات محاكمته منذ إدراج الملف في 6 يناير الماضي، عكس باقي المتهمين الستة الحاضرين بمن فيهم الرئيس “م. ح” من “بيجيدي”، دون أن تتوفر للمحكمة ما يفيد توصله بالاستدعاء الموجه إليه، فيما قررت هيأة الحكم استدعاءه و9 شهود لجلسة 25 فبراير الجاري.وتأتي متابعة الرئيس السابق الاستقلالي بعدما أدين في ملف سابق من قبل ابتدائية مكناس بسنة واحدة حبسا نافذ بعد أسابيع من ضبطه متلبسا بالارتشاء وتلقي 5 آلاف درهم رشوة من طرف مقاول إبان الحملة الانتخابية بعدما بلغ عنه عن طريق الرقم الأخضر الذي أطلقته وزارة العدل، قبل انتخاب خلفه.

ح . أ (فاس)