بات واضحا أن جهة ما تسعى إلى عرقلة استقلال السلطة القضائية. ففي الوقت الذي يعمل فيه المجلس الأعلى لتكريس معالم الاستقلال، تنهج جهة ما سياسة “العصا في العجلة”، لخدمة أجندات لم يرق لها استقلال السلطة القضائية بشكلها الحالي، وما زالت تحن إلى الماضي، حين كان القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية.

ومن معالم “البلوكاج” الوضع التشريعي لقوانين مهمة مرتبطة باستقلال السلطة القضائية، سواء التنظيم القضائي أو المسطرة الجنائية، أو المدنية، والقانون الجنائي، التي لم تتغير، رغم مرور أكثر من نصف المدة من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

“البلوكاج” لا ينتهي رغم التغيير الذي شهده منصب وزير العدل، على امتداد السنوات الماضية، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بسوء تدبير، بل يسهر عليه بعض “مسامر الميدة” من الحرس القديم، الذين ما زالت تربطهم علاقات برافضي استقلال السلطة القضائية، تتجاوز ما هو معنوي، لتنتقل إلى “شراكات” نفعية بين الزوجات.

كريمة مصلي