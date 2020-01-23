وهبي: يجب مكافأة شباب الرجاء على مجهوداتهم

أكد سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم الرجاء الرياضي، أن الفريق سيعول على شبابه في المرحلة المقبلة، بما أنهم بذلوا مجهودات كبيرة في الفترة السابقة، وحان الوقت لمكافأتهم.

وأوضح وهبي في تصريح ل”الصباح”، أن تألق اللاعبين الشباب وضرورة منحهم فرصة في المرحلة المقبلة، من الأسباب التي جعلت الفريق لا ينتدب لاعبين كثرا في الانتقالات الشتوية الماضية، والاكتفاء بلاعب واحد، وهو محمد المكعازي، لاعب المغرب التطواني.

وأضاف وهبي أن الرجاء فخور بلاعبيه الشباب، الذين تكونوا على يد أطر رجاوية، ويثق فيهم من أجل تطعيم الفريق الأول في المرحلة المقبلة، ومساعدة الفريق الأول على تحقيق النتائج الجيدة وحصد الألقاب.

ونفى وهبي أن يكون للأزمة المالية دخل في عدم انتداب لاعبين في “الميركاتو” الشتوي، بما أن الوضعية الحالية للفريق الأخضر في تحسن مستمر، ولا توجد مشاكل في الضمانات المقدمة للجامعة، والتي طلبتها من كل الأندية بغية السماح لها بإجراء انتدابات.

وبخصوص مباراة الدفاع الجديدي، قال وهبي إن الرجاء ينتظر قرار لجنة التأديب التابعة للجامعة، بعدما قدم الفريق الأخضر دفوعاته أخيرا بخصوص سبب رفضه لعب المباراة.

وأوضح وهبي أن الرجاء سيقرر في خطوته المقبلة، بعد التوصل بقرار لجنة التأديب.

من جهة ثانية، نفى المسؤول عن التواصل بالرجاء، مفاوضة إدارة الفريق سلطات البيضاء، حول تعويض إغلاق ملعب محمد الخامس الموسم الماضي.

وأوضح وهبي أنه ليست هناك أية خلية تفاوض سلطات البيضاء، وأن إدارة الفريق الأخضر تركز على أمورها الخاصة في الوقت الحالي، وأن السلطات التي تعتبر شريكا للرجاء، ستتطرق لموضوع المنح في الوقت المناسب.

وسبق لوهبي التأكيد، على أن الرجاء تمكن في الفترة السابقة، من تقليص مديونيته إلى 50 %، مع تطور واضح وقياسي في المداخيل المالية، ساهم فيها المستشهرون وجماهير الرجاء بشكل كبير.

العقيد درغام