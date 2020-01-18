بلاغ من الديوان الملكي بخصوص الأزمة الليبية

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

“تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومه السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إمانويل ماكرون.

وتناولت المباحثات على الخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم 19 يناير.

وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي.

وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي”.