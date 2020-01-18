140 ألف زبون لـ “إنوي موني”

قدم نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنوي موني”، فرع مجموعة “إنوي”، المتخصصة في الأداء عبر الهاتف المحمول، حصيلة الشركة بعد أربعة أشهر من إطلاقها. وأكد أن النتائج مشجعة، إذ تمكنت الشركة، في ظرف وجيز، من جلب 140 ألف زبون، أنجزوا معاملات عبر هواتفهم المحمولة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم).

واحتضنت “إنوي” مجموعة من ندوات “التعامل الرقمي عبر إنوي” تحت شعار “الأداء عبر الهاتف المحمول باعتباره محفزا للإدماج المالي”، نظمت على هامش إطلاق خدمة من قبل “إنوي موني”.

وركزت أشغال هذه الدورة التي نظمت بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية وجمعية الميثاق الرقمي، على المكتسبات الحالية لظهور نظام مالي وطني شامل يعتمد على الأداء عبر الهاتف المحمول. وتمثل الانطلاقة الناجحة في 3 شتنبر2019 لـهذه الخدمة، دليلا على هاته المبادرة، من خلال ما تم تحقيقه في الربع الأخير من العام الماضي، إذ انخرط في الخدمة ما لا يقل عن 140 ألف زبون وأنجزوا عمليات قدرت قيمتها الإجمالية بـ7 ملايين درهم، في أكثر من 533 منطقة عبر التراب الوطني.

واعتبر ليفي أن هذه النتائج الأولية تعكس القدرة على الابتكار والمرونة التسييرية لـ”إنوي موني” لاستباق حاجيات الزبناء وضخ دينامية حقيقية في هذا القطاع الواعد. مؤكدا أن التحدي سيكون، طيلة السنة الجارية، تطوير عرض مستدام للأداء عبر الهاتف المحمول ذي قيمة مضافة عالية، يمكن اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الزبناء لتعزيز الإدماج المالي للمجتمع.

واشار إلى أن الشركة وقغت اتفاقية شراكة مع سلسلة المتاجر الكبرى “مارجان” من أجل تعميم الأداء في نهاية شهر يناير الجاري، عبر ” إنوي موبيل”، إذ سيكون بإمكان المنخرطين في هذه الخدمة أداء مقتنياتهم في جميع متاجر مرجان بالمغرب عبر هواتفهم المحمولة.

واعتبر أن عمليات الشراء عبر المحمول تعد إحدى المزايا العديدة للأداء عبر الهاتف المحمول، إذ تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة توفير أجوبة سريعة ومخصصة، وتساهم أيضا في تنفيذ العمليات بصفة آنية بتكاليف منخفضة.

عبد الواحد كنفاوي