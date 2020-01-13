“السورسي” لنائب رئيس مقاطعة بالبيضاء

توبع ورئيس سابق لمصلحة الأسواق بالتزوير بعد تفويت محل تجاري لشخص في ظروف مشبوهة

أدانت المحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، نائب رئيس جماعة مقاطعة الفداء مرس السلطان ورئيسا سابقا لمصلحة الأسواق بالمقاطعة ذاتها، وشخصا ثالثا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 15 ألف درهم، بتهمة تزوير رخصة استغلال محل تجاري.

واتهم نائب رئيس الجماعة بالتطاول على اختصاص رئيسه في الجماعة, إذ بتواطؤ مع رئيس مصلحة الأسواق، الذي أحيل على التقاعد، تم تفويت محل تجاري بسوق شهير بدرب السلطان إلى المتهم الثالث، عبر تزوير وثائق إدارية.

وتقدم مسير المحل، الذي كان يستغله منذ 20 سنة بشكاية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يفيد فيها أن مسؤولي مجلس مقاطعة الفداء مرس السلطان فوتا عن طريق التزوير، محله التجاري إلى المتهم الثالث، الذي رفع دعوى أمام المحكمة التجارية لطرده من محله التجاري، ومطالبته بواجبات سومات كرائية تقدر بالملايين، ادعى أنه لم يسددها له منذ سنوات.

وواجه قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة بالمنسوب إليهم، قبل أن يحيل الملف على الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان لتعميق البحث فيه، لتتقرر في الأخير إحالة القضية على المحكمة الزجرية للاختصاص.

ويذكر أن المشتكي سير محلا تجاريا بسوق الغرب في ملكية الجماعة، باتفاق مع مالك الرخصة الأول، الذي، بقيت زوجته المستغلة الوحيدة لها، بعد وفاته قبل أن تجددها باسمها في 1992.

وفي 2012، فارقت الزوجة الحياة، وأصبحت الرخصة لاغية، بحكم أنها لا تورث حسب القانون، فتقدم المسير بطلب إلى رئيس مجلس المقاطعة في فبراير 2013، من أجل الاستفادة من هذه الرخصة، بحكم أنه من أشرف على المحل بصفة دائمة ومستمرة لمدة 20 سنة.

إلا أن المشتكي فوجئ بأن رئيس المقاطعة منح ترخيصا لشخص لاستغلال المحل بتاريخ يوليوز 2013، أي بعد أشهر على وضع طلبه، ليجد نفسه ضحية ابتزاز المستغل الجديد، الذي تقدم بدعوى إفراغ أمام المحكمة التجارية، مع مطالبته بأداء تعويضات عن استغلال المحل منذ 2012.

وخلال اطلاع المسير على الرخصة، فوجئ أنها تتضمن معطيات مزورة، إذ جاء فيها أنها بنيت على طلب المستفيد بصفته المسير الوحيد للمحل المذكور منذ سنوات طويلة، رغم أن كل الأدلة تؤكد أنه لم يكن بالمحل أثناءها، وهو ما تؤكده شهادة مهنية صادرة عن السلطة الإدارية، التي تعترف بالمشتكي المسير الوحيد للمحل خلال تلك السنوات.

كما تم التلاعب في قرار الرخصة، بوضع اسم شخص غريب، باعتباره المستفيد السابق من رخصة المحل قبل وفاته، وتضمينها رقم بطاقة تعريف وطنية مشكوك فيها.

مصطفى لطفي