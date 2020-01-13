سلع مهربة وسيارات ببني انصار

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر بني نصار بإقليم الناظور بعد زوال أول أمس (الخميس) من حجز كمية مهمة من الخمور والكحول الصيدلية والعديد من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، إضافة إلى العديد من السلع المهربة من مليلية السليبة، في عمليات متفرقة. وحسب مصادر مطلعة، فإن كمية الكحول كانت داخل سيارة من نوع (مرسيدس 250) مرقمة بالمغرب، في الوقت الذي كانت الخمور والأكياس البلاستيكية داخل سيارتين تحملان لوحتي ترقيم مزورتين، ودراجة نارية، وسيارة مرقمة بالمغرب كانت محملة بكمية من الخمور والأكياس البلاستيكية. وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الجمارك وبعد تفتيشهم سيارة رباعية الدفع، تبين لهم أنها كانت محملة هي الأخرى بكمية من الخمور والمواد الغذائية المهربة، ما أدى إلى حجزها. وتمت إحالة جميع السائقين على مصلحة الشرطة القضائية بالناظور من أجل تعميق البحث وإنجاز مساطر الاستماع، قبل إحالتهم النيابة العامة المختصة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)