محاكمة شرطي اعتدى على نقابي

أخرت المحكمة الابتدائية بتاونات، صباح أول أمس (الخميس)، لثاني مرة محاكمة شرطي بالمنطقة الإقليمية في حالة سراح، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على “م. ف” عضو بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش)، لإعادة استدعاء شهود خاصة أحدهم اتضح أنه معتقل بسجن مراكش بعد إدانته بثلاث سنوات حبسا. وأكدت مصادر نقابية أن الشاهد مدان بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعد إيقافه بمنطقة شيشاوة متحوزا بكمية منها على متن سيارة، مشككة في نزاهة شهادته في الملف، إذ “ادعى أن النقابي اعتدى على الشرطي “أ. ص”، محاباة له وفي ظروف غامضة رغم أنه لم يكن حاضرا بالمكان إبان الحادث”.

وطالبت المدير العام للأمن بفتح تحقيق في ذلك وإيفاد لجنة مركزية خاصة لمعرفة الظروف الحقيقية للحادث، متحدثة عن تعرضه إلى “التهديد واستغلال ظروفه وإدمانه على المخدرات والاتجار فيها، والضغط عليه للإدلاء بشهادة زور”، ما استنكرته فعاليات حقوقية ونقابية تضامنت مع عضو النقابة الموظف بالجماعة.

حميد الأبيض (فاس)