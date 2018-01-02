إيران على صفيح ساخن

أوقف حوالى 450 شخصا منذ السبت الماضي في طهران، في ظل التظاهرات المتواصلة في إيران منذ الخميس الماضي احتجاجا على الضائقة الاقتصادية، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت، متحدثا لوكالة “إيلنا” العمالية القريبة من الإصلاحيين، “أوقف مئتا شخص السبت الماضي و150 أول أمس الأحد وحوالى مائة أمس الاثنين”.

ويقدر عدد الذين نزلوا إلى الشارع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في طهران، محاولين التظاهر ببضع مئات، في حين شهدت مدن عديدة في أنحاء إيران أعمال عنف منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس الماضي في مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد.

وقال ناصر بخت، “نعتبر أن الوضع في طهران أكثر هدوءا من الأيام السابقة. وبالأساس، كان الوضع أمس الاثنين أكثر هدوءا من الأيام السابقة”.

وأضاف أن قاعدة ثار الله التابعة للحرس الثوري، والمكلفة الأمن في العاصمة في حال وقوع اضطرابات، لم تتلق أي طلب للتدخل، مشيرا إلى أن التدخل في طهران يقتصر في الوقت الحاضر على قوات الأمن.

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