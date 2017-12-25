رضا: التراث بنفس جديد

ينشغل حاليا الفنان محمد رضا بالتحضير لأحدث أعماله الغنائية، التي سيشتغل فيها على لون جديد من التراث الموسيقي المغربي بتوزيع جديد.

وقال رضا في تصريح ل»الصباح» إنه يعشق الاشتغال على ألوان تراثية بنفس فني جديد، فذلك يكون بمثابة صلة الوصل بين جيلي الرواد والشباب. وأوضح محمد رضا أن موضوع الأغنية سيكون جديدا، وهي على غرار أعماله السابقة، تعتبر أغنية من «البوب المغربي» التي يتم الاشتغال فيها بأسلوب حديث.

ومن جهة أخرى، فإن محمد رضا سيصور أغنيته الجديدة، وذلك خلال يناير المقبل مباشرة بعد الانتهاء من تسجيلها.

وفي ما يخص جديد حفلات محمد رضا، قال إنه يستعد للقيام بجولة فنية سيتم في إطارها إحياء حفل بمناسبة السنة الميلادية الجديدة بواشنطن لفائدة الجاليتين المغربية والعربية.

وأضاف الفنان محمد رضا أنه بصدد التحضير لمشاريع فنية جديدة بمنطقة الخليج العربي، إذ يتوقع أن يحيي حفلات بعدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ومن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رضا هي «أجيني»، التي اختار المزج فيها بين موسيقى عصرية وإيقاعات من الطرب الأندلسي بتوزيع موسيقي جديد.

أ. ك

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