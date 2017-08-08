قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الخبير في علم الأعداد والفلك، دافيد ميد، أكد أن الكسوف الذي ستشهده الأرض هذا الشهر، سيكون مقدمة لاصطدام تاريخي مع كوكب يدعى “نيبيرو”، ما سيؤدي إلى نهاية العالم.

وأوضح العالم أن الكسوف الشمسي السابق كان إنذارا، مبرزا أن الكوكب المذكور سيبرز للناس أثناء الكسوف المقبل، وسيضرب الأرض بقوة في شتنبر المقبل.

ولم تنتظر وكالة الفضاء “ناسا” الأمريكية الكثير، للرد على هذا الطرح، قائلة إن الكوكب “نيبيرو” لا وجود له، وأن الكثير من العلماء تحدثوا عن وجوده وعن إنهائه للحياة على الأرض منذ 2003.

وأخرج العالم ميد كتابا عنونه ب “الكوكب المجهول.. الوصول 2017″، قال فيه إن هذا النجم المظلم سيضرب الأرض في 2017، وسيشق طريقه باتجاه قطب الأرض الجنوبي.

وقال ميد إن الكوكب المعني، يقع على حافة المجموعة الشمسية، وحجمه أكبر من الأرض نفسها.