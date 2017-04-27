إحباط عمل إرهابي كبير بالسعودية

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس الأربعاء، إن حرس الحدود في منطقة جازان أحبط محاولة لتفجير رصيف ومحطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية باستخدام زورق سريع ملغوم أبحر من اليمن متهمة جماعة الحوثيين في اليمن بأنها وراء المحاولة.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن الزورق الذي كان يجري التحكم فيه عن بعد جرى اعتراضه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل 1.5 ميل بحري من بلوغ هدفه.

ولم ترد أنباء عن إصابات. وقال البيان “قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية.. وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التي تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية”.

وتقود السعودية تحالفا عربيا لقتال الحوثيين الذين احتلوا معظم جنوب اليمن منذ 2014 وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الهرب إلى المنفى.

وفي يناير أعلنت السعودية أن إحدى فرقاطاتها تعرضت لأضرار جراء هجوم بقارب يقوده انتحاري من الحوثيين قبالة ميناء الحديدة اليمني. في حين قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا أصاب الفرقاطة.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن قوات الأمن تعقبت مسار القارب السريع منذ إبحاره من جزيرة يمنية صغيرة ولاحظت تسارع سرعته لدى دخوله المياه الإقليمية السعودية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية.

وأضاف البيان “عند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد مما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري”.

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