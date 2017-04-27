توتر جديد بين مصر وتركيا

أدانت مصر القصف الجوي التركي الذي استهدف منطقة جبل سنجار شمال العراق، واعتبرته “انتهاكا غير مقبول للسيادة العراقية واعتداء غير مبرر على أراضيها”.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان عممته اليوم الخميس، “وقوفها إلى جانب حكومة وشعب العراق في مواجهة هذا الإعتداء الآثم الذي لا يمكن تبريره تحت أية مسميات، والذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية وتقويض جهود مكافحة الإرهاب”.

وكان الجيش التركي أكد أن الطائرات التركية قصفت، أول أمس الثلاثاء، مواقع للمسلحين الأكراد في منطقة سنجار بالعراق وفي شمال شرق سورية ما أسفر عن مقتل نحو 70 مسلحا.

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