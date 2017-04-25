“فيسبوك” في ورطة بعد جريمة قتل مباشرة جديدة

أصبح موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وضع لا يحسد عليه، بعدما أقدم شخص من تايلاند أمس الاثنين، على بث جريمة قتله لابنته مباشرة على الموقع الأزرق، لينتحر بعد ذلك.

ووقعت الجريمة في منطقة بوخيت التايلاندية، إذ أظهرت الصور المباشرة جريمة القتل كاملة، إذ حسب التحقيقات الأولية، فإنها ناتجة عن شجار بين الأم والأب، ليقرر الأخير إنهاء حياة ابنته البالغة من العمر 11 سنة، والانتحار بعدها.

وطالب الأمن التايلاندي بعدم نشر الشريط الذي تصل مدته إلى 4 دقائق، إذ لازالت التحقيقات متواصلة.

وتأتي الحادثة، بعدما قرر “فيسبوك” إعادة النظر في “البث المباشر” المتاح على الموقع الأزرق أخيرا، بعدما تلقى انتقادات كبيرة، لاستغلاله في الفترة الأخيرة من طرف مجرمين، ارتكبوا جرائم على المباشر، آخرها كان الأمريكي البالغ من العمر 37 سنة، والذي قتل عجوزا في الطريق العالم قبل الانتحار.

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