تحول مهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلنت مارين لوبن، المرشحة اليمينية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، استقالتها من منصب زعيمة حزب “الجبهة الوطنية”.

ويعتبر هذا الحدث تحولا هاما في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إذ قالت لوبن إنها تريد التركيز بشكل كامل على السباق الانتخابي، وجمع تأييد إضافي بعيدا عن الحزب المتطرف.

وأضافت أن الاستقالة أتت، انطلاقا من “قناعتها الخالصة بدور رئيس الجمهورية في توحيد جميع المواطنين”، مشيرة أن مستقبلها في الحزب سيتحدد بعد الانتخابات الرئاسية.

وكررت لوبن أكثر من مرة في حملتها الانتخابية، “أنها ليست مرشحة “الجبهة الوطنية” بل مرشحة “مدعومة من قبل الجبهة الوطنية”.

وحلت لوبان ثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل الجاري، ووصلت إلى الدور الثاني مع مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، إذ من المقرر أن يعرف العالم الرئيس الفرنسي الجديد في 7 ماي المقبل.

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