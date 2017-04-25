مقتل أمير سعودي في حادثة سير

توفي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري، أمس الاثنين، على طريق الطائف – الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة “سبق” السعودية.

وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا نعى فيه الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي إن صلاة الجنازة على الأمير الراحل جرت بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

روسيا اليوم

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