طقس الثلاثاء ..أمطار في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، تشكل كتل ضباب أو ضباب قرب السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى وكذا سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيلاحظ ابتداء من نهاية الصباح، نمو بعض السحب غير المستقرة فوق مناطق الريف والأطلس الكبير والمتوسط، لتصل خلال الزوال إلى المنطقة الشرقية والسايس مع نزول زخات مطرية رعدية محلية. عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

ومن المرتقب أيضا هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بالمناطق الأخرى، مع احتمال تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16و 20 درجة بالداخل وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18و 23 درجة بالساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية، وما بين 23و 28 درجة بالسهول الغربية، وسوس، وداخل منطقة الغرب واللوكوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28و 34 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سيم وطانطان وما بين الداخلة والكويرة، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي المناطق.

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