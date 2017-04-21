أيت العريف يقرر تسليم نفسه للأمن

قرر عبد الحق أيت العريف، اللاعب السابق للمنتخب الوطني والوداد والرجاء الرياضيين، تسليم نفسه للأمن المغربي غدا السبت، بالعودة إلى المغرب بعد سنوات من الهجرة إلى دول الخليج، بعد قضية الشيكات، التي تعرض فيها للنصب.

ووجد أيت العريف نفسه مضطرا إلى العودة للمغرب بعد معاناة طويلة في الخليج، إذ سيكون مضطرا لتسليم نفسه لتمكن من رؤية والديه.

وحسب تصريح لأيت العريف، فإن الأخير حاول إيجاد حلول لمشكلته، غير أنه لم يتمكن، ليقرر بعد ذلك العودة إلى وطنه رغم علمه باعتقاله فور وصوله إلى المطار ليواجه السجن.

ورغم مساعدات مالية توصل بها من عدة أطراف، غير أنها لم تكن كافية من أجل حل مشكلته الصعبة، إذ ينتظر أشخاص صرف مستحقات لهم تصل إلى 720 مليون سنتيم.

تعليقات