الأربعاء 22 فبراير 2017
صحف ألمانيا: ميركل تريد التخلص من المهاجرين الجزائريين

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1 تعليق

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    driss

    vous avez tout compris pour ce la le président algérien ne voulait pas recevoir la chanceler allemande parce qu’elle venait pour discuter le retour des milliers d’algériens sans papier en Allemagne mais comme l’Algérie est déjà dans l’impasse et a bord de l’explosion avec autant de chômeurs alors le président n’avait pas envie d’ajouter du gaz a la barbecue alors il a inventé sa bronchite mais la chanceler a promis de revenir et elle va pas lâcher voilà la vérité de la visite de Angela Merkel

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