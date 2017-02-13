ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم

أصدر موقع “أرتون كابيتال”، ترتيبا لأفضل جوازات السفر في العالم.
وحسب الموقع نفسه، شملت الدراسة 199 بلدا، إذ اعتمد التصنيف عن حرية التنقل بالجواز عبر العالم، لتأتي ألمانيا متصدرة متبوعة بالسويد وسنغافورة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا.
وجاء جواز سفر إيطاليا في الرتبة 11 عالميا، متبوع بهولندا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ والبرتغال وسويسرا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وإيرلندا وكندا.
عربيا، جاء جواز سفر الإمارات في الرتبة الأولى (28 عالميا)، متبوعا بالكويت (51 عالميا) وقطر (52 عالميا) والبحرين (56 عالمياً) وعُمان (58 عالمياً) والمملكة العربية السعودية (60 عالمياً) وتونس (66 عالمياً) والمغرب (72 عالمياً) ومصر (79 عالمياً) والجزائر (80 عالمياً).