ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم

من أرقام حكومة بنكيران التي سيحتفظ بها التاريخ السياسي للمغرب المعاصر «الصفر»، ذلك الذي لم يقف استعماله عند حملة «زيرو ميكا»، بل أدخله رئيس الحكومة المكلف سجلات البرلمان، على اعتبار أن حصيلة الدورة الخريفية المنتهية في عدد القوانين المصادق عليها كانت صفرا، ولو لم يستعجل... اقرأ المزيد