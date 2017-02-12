اكتشاف مخبأ أسلحة ضخم بالجزائر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية مساء أمس السبت، إن الجيش المحلي تمكن من اطتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية جنوب العاصمة.

وأوضحت الوزارة نفسها في بيان نشر أمس السبت، أن “العملية تمت في منطقة أدرار، بعد التوصل لمعلومات عن نشاط مجموعة مسحلة في المنطقة”.

وكشف البيان أن “العملية مكنت من اطتشاف مدفع وسبعة رشاشات من نوع كلاشينكوف وثلاث بنادق وقاذائف هاون، ثم صاروخين من نوع “غراد” وقنابل يدوية وكمية ضخمة من الذخيرة الحية تقدر ب 7098 طلقة من مختلف العيارات”.

وأضاف البيان ذاته، أن العملية تمت على إثر القيام بعمليات تفتيش واسعة في المنطقة، في إطار مطافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

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