البوليساريو مصدومة: مستعدون للتفاوض مع المغرب

وجدت البوليساريو وحليفتها الجزائر في موقف حرج، بعدما انضم المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، إذ أكد ما يسمى ب”وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك”، أمس الاثنين بأديس أبابا، أن الجبهة مستعدة للتفاوض مع المغرب لإيجاد حل سريع لمشكل الصحراء.

وأضاف ولد السالك في تصريح للصحافة على هامش أشغال القمة 28 الاتحاد الإفريقي، أن “جبهته على استعداد للتفاوض مع المغرب بخصوص قضية الصحراء”.

واعتبر انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وكانت جبهة البوليساريو من الرافضين لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، إلى جانب دول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وكينيا وزيمبابوي والموزمبيق وجنوب السودان واللوسوتو، فيما أيد الفكرة 39 دولة، أهمها نيجيريا وتنزانيا وتونس ومصر وليبيا والغابون وكوت ديفوار والسنغال وغينيا الاستوائية.

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