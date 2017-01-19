الخميس 19 يناير 2017
“السوسي كيعيش بالعز”

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1 تعليق

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    ettahiri2010

    انتقادك لبن كيران حف مشروع ولو أنهمبطن بالحقد لهذا الرجل الذي يسعى لخدمة الوطن والمواطنين. ورغم هذا كان هذا الانتقاذ يكون مقبولا لو أنك عرجت قليلا على ما قاله وما قام به السيد أخنوش لمحاصرة بن كيران وإفشال مساعيه
    لتشكيل حكومة لتسيير البلاد ومحاولة اجاد حلول لبعض مشاكل المواطنين.
    لكن يضهر أنك إهتممامك منصب على بن كيران وحزبه ولا ترى امناورات والمكائد التي يحيكها السيد لعماري وشركاؤه.

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