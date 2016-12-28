خطير … فيسبوكيو بنكيران يعلنون وفاة بوتين ويقولون إن الرئيس الحالي لروسيا مستنسخ

قالت جريدة الصباح، إن كتائب “بيجيدي” تحدث مصطفى الرميد، وزير العدل، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وردت على رفضهما تمجيد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا والإشادة به بنشر تدوينة على “فيسبوك” تروج لتقرير مجهول المصدر يقول إن الرئيس الروسي مات مسموما، وإن الحالي مستنسخ”.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر غدا الخميس، أن “التقرير يتضمن ادعاءات غريبة مفادها أن فلاديمير بوتين مات في 2014، بذريعة أن تغييرات جذرية طرأت على مظهر الرئيس الروسي وتصرفاته، إذ طلق زوجته بدون سابق إنذار وأصبح يتحدث الألمانية بشكل جيد”.

وأبرز المصدر نفسه “تزعم التدوينة أن تلك التناقضات دليل على أن الرئيس الروسي الحالي ليس فلاديمير بوتين الحقيقي، وأن رواد الأنترنت شاهدوا أشرطة فيديو على “يوتيوب” فعثروا على صور تعود لـ 2014، تظهر أنه استخدم مترجما في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأنه كان يرتدي سماعة أذن، لتأكيد أن الرئيس الروسي الحالي هو على الأرجح تحت سيطرة وكالة مخابرات أجنبية”.

تجدون تفاصيل أكثر في عدد الصباح ليوم غد الخميس، الموجود حاليا في الأكشاك.

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