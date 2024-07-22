بالفيديو.. “القرقوبي” والسياقة الاستعراضية يسقطان 6 شباب بطنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يقودون سيارات بطريقة استعراضية بالشارع العام، ويعرضون أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق ما أفاد به مصدر أمني، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف خمسة من بينهم علاوة على إيداع ثلاثة من بين السيارات التي ظهرت في هذا الشريط بالمحجز البلدي، كما كشفت الأبحاث أن هذه الأفعال الإجرامية جرى ارتكابها يوم 14 يوليوز الجاري على هامش مشاركتهم في موكب حفل زفاف.

كما أظهرت التحريات المتواصلة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، أن شخصا سادسا من بين الذين ظهروا في هذا الشريط، جرى توقيفه هو الآخر وحجز سيارته بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة الأقراص المهلوسة، حيث تمت إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم المتراوحة أعمارهم ما بين 22 و 27 سنة، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ أيضا: