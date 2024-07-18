شحتان يجمع عمالقة الفن في “قلب6/9”

تحتضن القاعات السينمائية، الأربعاء المقبل، العرض الأول للفيلم العائلي الكوميدي “قلب6/9″، من إنتاج إدريس شحتان، عبر شركته SW MEDIA، وتشخيص نخبة من عمالقة الفن، كمحمد الجم ونزهة الركراكي ومحمد عطير وفاتي جمالي، ثم النجم العربي والعالمي سعد لمجرد.

وحسب إعلان عرضه، فإن فيلم “قلب6/9″، الذي أخرجه محمد علي العويني، يروي قصة عباس، رجل أعمال قوي ومؤثر لديه عدة مشاريع تتنوع بين العقارات والإنتاج السمعي البصري، ويكشف عن جانبه السلطوي والتوترات التي تكتنف علاقاته مع موظفيه وأفراد أسرته وشركائه التجاريين، بحيث يجسد الرجل في دور كوميدي شخصية محترمة، لكن غالبًا ما تكون منفصلة عن الاحتياجات العاطفية لمن حوله، ما يضيف طبقات من التعقيد والعمق لشخصيته بطريقة ساخرة.

وفي حديثه عن الفيلم قال المنتج إدريس شحتان: “إننا نسعى من خلال عرض فيلم “قلب6/9” إلى تقديم عمل يتردد صداه بعمق مع الجمهور، مسلطين الضوء على مواهب السينما المغربي”، وزاد: “إنه مشروع طموح يجمع بين الكوميديا والدراما الشخصية والتأملات الاجتماعية. وأنا متحمس لتفاعل الجمهور بعد مشاهدة الفيلم”.

من جانبه، أعرب المخرج محمد علي لعويني عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدا أن “العمل على فيلم ‘قلب6/9’ كان تجربة رائعة”، وتابع: “واجهنا موضوعات عالمية مثل السلطة والعلاقات والتفاوتات الاجتماعية من خلال قصة عاطفية وجذابة بطريقة كوميدية”، مردفا: “التصوير كان تحديًا، لكنني فخور بالنتيجة النهائية”.

في الفيديو التالي، إعلان عرض الفيلم “قلب 6/9”:

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