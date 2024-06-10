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بالفيديو.. سيارات أجرة بالبيضاء تنقل تلاميذ البكالوريا مجانا

منذ 5 ساعات
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في مبادرة سنوية تلقى استحسان الأسر البيضاوية، أقدم سائقو سيارات أجرة صغيرة بالعاصمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، على نقلتلاميذ البكالوريا بمختلف العمالات صوب المؤسسات التعليمية التي سيجتازون فيها الامتحان الإشهادي.

وقال أحد سائقيالطاكسيات، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنهم يقومون بهذه المبادرة منذ 5 سنواتلترسيخ صورةإيجابية عن السائق المهني، وإيصال التلاميذ بمختلف أحياء البيضاء إلى مقرات الامتحانات في ظروف جيدة تخفف عنهم توتر الامتحان وتضمن وصولهم في وقته المحدد“.

تصوير: سميحة مكايز 

منذ 5 ساعات
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