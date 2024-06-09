بالفيديو.. حضور جماهيري قياسي في حفل جيمس بلانت بـ”جازابلانكا”

شهد حفل النجم البريطاني جيمس بلانت، في ثاني سهرات مهرجان “جازابلانكا” بمنصة أنفا بارك بالبيضاء، مساء أول أمس الجمعة، حضورا جماهيريا قياسيا، يقدر بعشرات آلاف عشاق موسيقى البوب والجاز، الذين قدموا من مختلف المدن للاستمتاع بعرض فني حي لنجمهم المفضل.

وتفاعل الجمهور النخبوي للمهرجان، طيلة ساعتين، مع مختلف العروض الفنية المقدمة، أولها فقرة موسيقية لعازفة الساكسفون الهولندية كاندي دلفر، التي ألهبت حماس الحاضرين بأداء خرافي، يجمع بين موسيقى الجاز والفانك والبوب، قبل أن تنضم إليها المعلمة هند النايرة وفرقتها الكناوية، المعروفة بإبداعها الروحاني على أنغام آلات “الكمبري” و”القراقب”.

يذكر أن مهرجان “جازبلانكا”، الذي اختتمت فعالياته بمنصتي أنفا وساحة الأمم المتحدة، أمس السبت، أضحى ضمن قائمة المهرجانات الدولية الكبرى، حيث يساهم منذ 2006 في تنوع المشهد الموسيقي والثقافي بالمغرب، ويحظى بحضور جماهيري وصيت عالمي متزايدين، سنة بعد أخرى.

أقوى لحظات الحفل في الفيديو التالي من تصوير: يسرى عويفي/مونتاج: سميحة مكايز

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