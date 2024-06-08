مربي أغنام ببن سليمان: ها كيفاش تقلبو الحولي وحذاري من “المستوه”

حذر زكرياء بريكات، مربي وبائع أغنام في بن سليمان، المغاربة المقبلين على على شراء الأضاحي من الوقوع ضحايا “الشناقة”، الذين يبيعون أغناما غير صالحة للذبيحة في عيد الأضحى، مبرزا أهم العيوب الواجب الانتباه لها عند اقتنائها، سواء الظاهرة منها أو غير الظاهرة، والطريقة الصحيحة لتفحص حالتها الصحية.

وعن أسعار أغنام الصردي في ضيعته الخاصة بتربيتها، أكد بريكات أنها تتراوح ما بين 2500 درهم و7000، مسجلا إقبالا مهما على تلك المتراوحة أسعارها بين 4000 درهم و5000، والتي يشتريها بعض زبنائهم الأوفياء عن بعد، بمجرد الاطلاع على صورها عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مع خدمة التوصيل لجميع المدن.

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