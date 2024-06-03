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بائعو أضاحي بالبيضاء: هناك إقبال كبير على الأغنام الإسبانية ولهذا السبب يفضلها المغاربة

منذ ساعة واحدة
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مع اقتراب عيد الأضحى، سجل بائعو أضاحي بالبيضاء إقبالا مهما للمغاربة على الأغنام المستوردة، خاصة الإسبانية، نظرا لثمنهاالمنخفض (60 درهما إلى 65 للكيلوغرام)، مقارنة بسلالتي الصردي (83 درهما للكيلوغرام) والبركي (76 درهما للكيلوغرام).

وعلل بائعا أضاحي، في تصريح لـالصباح، ارتفاع أسعار الأغنام هذه السنة بغلاء الأعلاف ومصاريف أخرى مرتبطة بنشاطهم، مؤكدين عدم تراجع مبيعاتهم مقارنة بالسنوات الماضية، وحرص المغاربة على اقتناء الأغنام مهما كانت الظروف.

منذ ساعة واحدة
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